Приморский водитель придумал угон собственной "Тойоты"

В Приморском крае автолюбители продолжают проявлять изобретательность в тех случаях, когда хотят избежать ответственности перед законом. Один из таких водителей на днях стал фигурантом уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД в Уссурийске.

В дежурную часть обратился 22-летний местный житель, который заявил об угоне его машины «Тойота-Марк-2» от дома на улице Карбышева. При выяснении всех обстоятельств оказалось, что владелец сам оставил «Тойоту» на обочине. Ранее стражи порядка лишили его прав на полтора года, но нарушитель всё равно сел за руль и стал объектом погони со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Они преследовали его в районе Солдатского озера и требовали остановиться, в итоге парень бросил машину и заявил об угоне.

Дознаватели отдела полиции возбудили в отношении подозреваемого дело по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложный донос»). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.