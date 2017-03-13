Капитальный мост через Кроуновку начнут строить в этом году

В этом году в Приморье продолжится реализация программы «139 мостов», о которой РИА «Восток-Медиа» рассказывало ранее. Мосты будут строить и ремонтировать постепенно. Так, на 2017 год запланировано начать работы на трёх мостах: через реки Крыловка, Литовка и Кроуновка. Все они находятся в разных муниципалитетах: Партизанском районе, Кировском районе и Уссурийском городском округе.

Как сообщили сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства, сейчас завершается разработка проектной документации для всех трёх сооружений. Проектная документация по мосту через реку Крыловка на 24-м километре дороги Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка готовится к аукциону на проведение строительных работ. Срок строительства объекта – десять месяцев. Проектная документация по мосту через реку Кроуновка готовится на государственную экспертизу. Также завершается подготовка проектной документации по мосту через реку Литовка. Строительные работы на этих объектах начнутся в конце 2017 года.

РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю с рухнувшим в 2015 году мостом на реке Кроуновка. Тогда в крае пронёсся разрушительный тайфун «Гони». В данный момент там действует понтонная переправа, но строительство капитального моста остаётся актуальным вопросом.