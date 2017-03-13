На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей

Село Яковлевка в Приморском крае обрела нового главу сельского поселения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там прошли внеочередные (досрочные) выборы, в которых победил кандидат-беспартиец.

В минувшее воскресенье в райцентре Яковлевке прошли досрочные выборы главы поселения. Кандидатов на этот пост было четыре. «Единую Россию» представлял депутат, гендиректор компании «Водоканал-Сервис» Михаил Обытоцкий. Коммунисты выставили кандидатуру Людмилы Хоменко. Участвовала в выборах и представительница муниципальной власти Ирина Вафина. Член партии ЛДПР, она занимала пост заместителя главы Яковлевского района. Последним кандидатом стал самовыдвиженец, директор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра Евгений Животягин. По совместительству он работает депутатом сельской думы. Евгений и стал победителем голосования – за него отдали голоса больше трети избирателей. На втором месте оказался «единоросс» Обытоцкий – ему не хватило 165 голосов до победы. Интересно, что на сайте краевой избирательной комиссии результаты выборов опубликованы с явными ошибками. Из этих данных следует, что за всех кандидатов отдали в общей сложности 135,9 % голосов.





Как объяснил председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Фролов, этот казус вызван техническим сбоем. «Это связано с техническими проблемами в программе, наши специалисты сейчас устраняют эту проблему. Заметьте, что количество голосов на сайте отображается верно, проблема с отображением процентов. В официальных протоколах голосования подобных ошибок нет», - рассказал он.

Теперь новоиспечённый глава Яковлевского сельского поселения начнёт процедуру вступления в должность. Она займёт довольно много времени на утряску всех формальностей – сначала выборы признают состоявшимися, затем Евгений Животягин сложит с себя полномочия депутата. Официально он вступит в должность через неделю-другую.