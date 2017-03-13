Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 13:55
На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
Новые экипажи танкистов-биатлонистов ВВО не боятся шишек на голове
Новые экипажи танкистов-биатлонистов ВВО не боятся шишек на голове
Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
Жителей Ванина оградили от угольной пыли
Жителей Ванина оградили от угольной пыли
В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя
В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя
Регионы:


Популярное
вчера, 17:44
Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
полчаса назад
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
вчера, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти
вчера, 16:25
В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
11

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
вчера, 17:44
6

Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 10:27
4

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
вчера, 16:25
2

В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"
сегодня, 10:55
2

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
полчаса назад
2

Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
вчера, 20:28
1

Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу"
сегодня, 09:05
1

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
сегодня, 08:47
1

Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 132



Система Orphus

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
Теризбирком: ложные данные появились из-за программного сбоя
24 минуты назад
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: artushenkooleg.ru, РИА "Восток-Медиа"

Село Яковлевка в Приморском крае обрела нового главу сельского поселения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там прошли внеочередные (досрочные) выборы, в которых победил кандидат-беспартиец.

В минувшее воскресенье в райцентре Яковлевке прошли досрочные выборы главы поселения. Кандидатов на этот пост было четыре. «Единую Россию» представлял депутат, гендиректор компании «Водоканал-Сервис» Михаил Обытоцкий. Коммунисты выставили кандидатуру Людмилы Хоменко. Участвовала в выборах и представительница муниципальной власти Ирина Вафина. Член партии ЛДПР, она занимала пост заместителя главы Яковлевского района. Последним кандидатом стал самовыдвиженец, директор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра Евгений Животягин. По совместительству он работает депутатом сельской думы. Евгений и стал победителем голосования – за него отдали голоса больше трети избирателей. На втором месте оказался «единоросс» Обытоцкий – ему не хватило 165 голосов до победы. Интересно, что на сайте краевой избирательной комиссии результаты выборов опубликованы с явными ошибками. Из этих данных следует, что за всех кандидатов отдали в общей сложности 135,9 % голосов.


 

Как объяснил председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Фролов, этот казус вызван техническим сбоем. «Это связано с техническими проблемами в программе, наши специалисты сейчас устраняют эту проблему. Заметьте, что количество голосов на сайте отображается верно, проблема с отображением процентов. В официальных протоколах голосования подобных ошибок нет», - рассказал он.

Теперь новоиспечённый глава Яковлевского сельского поселения начнёт процедуру вступления в должность. Она займёт довольно много времени на утряску всех формальностей – сначала выборы признают состоявшимися, затем Евгений Животягин сложит с себя полномочия депутата. Официально он вступит в должность через неделю-другую.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru