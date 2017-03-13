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Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест

Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
Новичок, выехавший на тротуар, оказался любителем скоростной езды
только что
Происшествия | Приморский край
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Приморские полицейские проводят проверку по факту аварии, произошедшей в воскресенье во Владивостоке. РИА «Восток-Медиа» подробно описывало ДТП, в результате которого чудом уцелел пешеход. «Пролетавшее» над головой мужчины авто задело его лишь краем. Виновник происшествия оказался любителем погонять, при этом мужчина получил права всего 7 месяцев назад.

Во время предварительной проверки полицейские установили, что автолюбитель со стажем меньше года уже трижды привлекался за превышение скорости. По свидетельствам очевидцев, Tiida неслась со стороны Окатовой в направлении «Радиоприбора». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машину занесло на тротуар. После чего, неуправляемый Nissan сбивая на своём пути дорожные знаки, задел переходившего дорогу мужчину и припаркованное авто. В момент происшествия помимо водителя в машине находилась женщина и собака. По сообщению пресс-службы ГИБДД по Владивостоку, 39-летння пассажирка, так же, как и 41-летний пешеход получила травмы. Медики диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и черепно-мозговые травмы. Однако оба участника направлены на амбулаторное лечение. Экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови водителя.

Свидетели уверяют, что горе-гонщик оправдывался, заверяю присутствующих, что лишь пытался объехать люк на дороге. Социальные сети буквально взорвались негативными комментариями в отношении водителя. Пользователи уверены, что автолюбитель, выехавший на тротуар, лишь по счастливой случайности никого не отправил на тот свет. Примечательно, что авто, зависшее на бетонной плите простояло таким образом до поздего вечера, по всей вероятности владелец решал организационные вопросы по эвакуации. По факту нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, проводится административное расследование. 

 
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