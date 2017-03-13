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Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
Год назад, по официальным данным, собралось почти 17 тысяч патриотов
только что
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

18 марта дальневосточники по традиции дадут старт всероссийским мероприятиям в честь годовщины возвращения Крыма в состав России. Сторонники случившегося три года назад соберутся в ближайшую субботу у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке.

Власти Приморского края и ассамблея народов Приморья в конце этой недели организуют митинг в честь годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией. В нём примут участие студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений. Начало – в 16:00 у мемориала «Боевая слава ТОФ».

В марте 2014 года, как сообщало РИА «Восток-Медиа», по итогам референдума Крым перестал быть украинским. Количество субъектов Российской Федерации выросло до 85 за счёт Республики Крым и Севастополя как города федерального значения. Тогда же губернатор Владимир Миклушевский пообещал, что «власти Приморья будут способствовать отдыху жителей края в Крыму».

Год назад аналогичный митинг собрал, по данным руководства региона, почти 17 тысяч человек.


 

 

 
 
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