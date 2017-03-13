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Во Владивосток привезут фильм о группе Rammstein

Во Владивосток привезут фильм о группе Rammstein
Его снимали с помощью 30 камер
8 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: cosmickino.ru

Жители Владивостока одними из первых в России увидят фильм-концерт RAMMSTEIN: Paris на большом экране. В кинотеатре будет сразу несколько его показов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На следующей неделе, 23 и 24 марта, на экране кинотеатра «Уссури» пройдут эксклюзивные показы полнометражного арт-проекта RAMMSTEIN: Paris. Этот фильм-концерт был записан ещё в 2012 году в Париже в рамках тура Made in Germany. Именно на 23 марта запланирована премьера в России.

Режиссёром фильма стал швед Йонас Окерлунд. Первым видео в карьере Окерлунда стал клип на песню Bewitched шведской дум-металлической группы Candlemass, затем какое-то время он работал с группами Roxette, Metallica, The Rolling Stones. На сегодняшний момент на счету режиссёра также есть клипы, снятые для Мадонны, Кристины Агилеры, Джеймса Бланта и Lady Gaga.

Фильм RAMMSTEIN: Paris снят в течение двух ночей с использованием 30 камер с 60 различных углов съёмки. «Создатели стремились, чтобы их детище произвело неизгладимое впечатление на зрителей – обещают много света, огня и почти ощутимый запах бензина», - рассказали представители киносети «Иллюзион».

Продолжительность фильма – 98 минут, также действует ограничение по возрасту 12+.

 
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