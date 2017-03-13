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Председатель ЗС ПК Александр Ролик поздравил новосёлов в Артёме

Председатель ЗС ПК Александр Ролик поздравил новосёлов в Артёме
В Приморье завершается второй этап переселения из аварийного фонда
8 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

В Артёме, в микрорайоне шахты «Амурская» жильцы четырёхэтажного дома, построенного в рамках программы  переселения из аварийного фонда, получили ключи от новых квартир. На торжественной церемонии ввода в эксплуатацию современного дома на 44 квартиры присутствовали председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик, глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев и председатель местной думы Анатолий Бадель.

Выступая перед счастливыми новосёлами, глава приморских законодателей сказал: «Это важное событие в вашей жизни, вы стали участниками программы президента Российской Федерации по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Дом получился светлый и тёплый. Артёмовский городской округ по многим показателям является одним лучших среди муниципальных образований. Это и достижения в сельском хозяйстве, в создании условий для занятий спортом. Здесь также ведут последовательную работу по вводу жилья, по благоустройству города. Я поздравляю вас и желаю всем комфортного проживания».

Вместе с другими гостями председатель Законодательного собрания осмотрел планировку квартир, оценил качество внутренней отделки и пообщался с будущими жильцами. Новосёлы говорили, что здесь есть всё, что нужно, и немного больше: натяжные потолки, пластиковые окна, сантехника, красивые обои и линолеум. Есть и балкон, где можно разводить цветы.


 

Как рассказал глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев, уже несколько лет подряд по программе переселения ежегодно вводится в строй один дом. Площадки под новые фундаменты созданы, на повестке – возведение ещё двух четырёхэтажных домов. «Для предварения программы в жизнь нужно работать в плановом порядке с администрацией края, с нашей думой, тогда и проект будет вовремя готов, и сдача дома пройдёт по плану. И, главное – люди довольны».

В Приморье завершается второй этап переселения из аварийного жилья. В рамках президентской программы за последние два года в крае построено 15 многоквартирных домов в 10 населённых пунктах. Всего же необходимо провести переселение из 558 аварийных домов. На сегодняшний день переселены уже жители 328 аварийных домов края.


 

 
 
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