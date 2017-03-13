В Приморье танцовщица умерла прямо на сцене

На выходных город Лесозаводск Приморского края отметился трагичным происшествием, сообщает РИА «Восток-Медиа». Во время благотворительного концерта там умерла одна из танцовщиц.

В минувшее воскресенье в Лесозаводске произошёл несчастный случай. В местном Доме культуры проходил благотворительный концерт, в котором участвовали местные танцевальные коллективы. Во время выступления одной из танцовщиц стало плохо. Она упала на сцене и вскоре скончалась. Как рассказали корреспонденту в приморском управлении СК РФ, погибшей было 58 лет. «Женщина станцевала три танца, у неё подскочило давление. Сердце не выдержало. На место прибыли медики и участковый, зафиксировали факт смерти. Никаких проверок по этому поводу пока не проводится», - сообщили в ведомстве.

Сердечные заболевания, по мнению многих специалистов, являются настоящим бичом XXI века. От таких проблем не застрахован практически никто. Нередко внезапное ухудшение здоровья становится причиной автомобильных аварий. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жителе Находки, который сбил пешехода и разбил свою «Мазду». На дороге у мужчины прихватило сердце. Некоторые подобные происшествия заканчиваются трагически. Так, один из жителей Приморья погиб, вылетев на встречную полосу после сердечного приступа за рулём.