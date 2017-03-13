Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня

В минувшее воскресенье в Приморье произошло довольно забавное происшествие, сообщает РИА «Восток-Медиа». В посёлке Дунай пьяный мужчина на мопеде попытался оторваться от полицейской погони.

Приморский посёлок Дунай (входит в состав ЗАТО Фокино) 12 марта отметился необычной полицейской погоней. Там патрульный автомобиль преследовал озорного местного жителя на стареньком мопеде. Как сообщают очевидцы, водитель двухколёсного транспорта был пьян. Мужчина еле-еле справлялся с управлением – это и привлекло к нему внимание полицейских. Дунайский байкер попытался оторваться от преследования, но на мопеде это сделать было невозможно. В конце концов, его «повязали». По предварительной информации, транспортное средство не принадлежит горе-водителю – он его угнал.

Видеозапись «погони» полицейских за мопедом быстро попала в социальные сети Приморья. Нелепость ситуации стала поводом для многочисленных шуток со стороны жителей края. «Это просто снимают фильм «Спец по-фокински», - написал один из приморцев в социальной сети Instagram. «Это отрывок из фильма «Форсаж 7». Вин Дизель выложил в своём «Инстаграме», - высказался другой комментатор.

Впрочем, некоторых жителей региона возмутило поведение работников ГИБДД. «Полицейские просто смешат! Им только вертолёта не хватает», - написала одна из подписчиц автомобильного сообщества dpscontrol.ru. C её мнением согласились многие другие комментаторы, назвав эту погоню «клоунадой» и «нелепостью».

Стоит отметить, что мопеды нередко становятся желанной добычей для приморских правонарушителей. РИА «Восток-Медиа» сообщало о 18-летнем жителе Уссурийска, который угнал двухколёсный «Рейсер». Стражи порядка быстро раскрыли эту кражу. Другой приморец, житель посёлка Николаевка, тоже решил угнать мопед у своего односельчанина. Когда он узнал, что пострадавший написал заявление в полицию, горе-угонщик решил избавиться от улик. Мопед нарушитель сжёг в канаве недалеко от своего дома.