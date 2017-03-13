В Приморье собираются ввести особый противопожарный режим

В ближайшее время власти Приморья собираются ввести особый противопожарный режим. Об этом сообщает краевая пресс-служба. РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало ранее, в чём заключаются правила этого режима: гражданам запрещается разводить огонь в лесных массивах и рядом с ними, устраивать сельскохозяйственные палы, проводить огнеопасные работы и вообще посещать леса. Губернатор Приморья в телеэфире заявил, что благодаря ежегодному сезонному введению особого противопожарного режима удаётся существенно снизить количество пожаров в регионе.

Сейчас все профильные службы в Приморье готовятся к прохождению пожароопасного периода. Рабочие отсыпают дороги для проезда пожарной техники, создают минерализованные полосы, проводят контролируемые палы сухой травы.

По словам главы региона, почти 90 % лесных пожаров в районах Приморья происходят по вине человека. В этом году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья планируется задействовать более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.