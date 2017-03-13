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Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье

Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
Добраться до некоторых населённых пунктов можно лишь на автобусе
полчаса назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Выпавший снег затруднил не только движение на дорогах Владивостока. Сегодня жители Приморья не смогут вылететь по нескольким направлениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 13 марта, в международном аэропорту Владивостока отменили несколько внутрикраевых рейсов. Так, согласно табло, сегодня не вылетят самолёты в Кавалерово, Терней и Дальнереченск. Также приостановлено движение воздушного транспорта из этих населённых пунктов. Отмены по данным направлениям связаны с сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются сегодня в Приморье. На данный момент также пока не вылетел рейс SU-1701 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Москву в 9:20. На 20 минут раньше, в 10:40, в Приморье прибудет рейс JS-271 «Air Koryo» из Пхеньяна. Кроме этого на полчаса раньше, в 11:50, во Владивостоке приземлится самолёт SU-1702 из Шереметьево. 

При этом владивостокский автовокзал об отменах и задержках автобусов не объявляет. Судя по сайту транспортного узла, по всем направлениям сохраняется привычный график. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сегодня утром и днём в крае сохранятся небольшие осадки, пасмурная погода и северный ветер до 10 метров в секунду. В дальнейшем до середины недели осадков на юге края не ожидается – они в Приморье сохранятся лишь местами, небольшие и умеренные. В целом начало недели будет ветреным. При сильном северо-западном ветре ночные температуры составят от −2 до −5 градусов, а днём воздух прогреется от +1 до +4.

 
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