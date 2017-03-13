Приморский краевой суд вынес приговор "чёрным риелторам"

В Приморье вынесен приговор «чёрным риелторам», убивавшим людей из-за квадратных метров. Жертвами становились старики и алкоголики, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В конце прошлой недели Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор группе «чёрных риелторов». Злоумышленники лишились свободы за мошеннические действия, убийства и незаконное завладение правом собственности на квартиры.

Как установили на судебном заседании, только трое из фигурантов причастны к убийству двух жителей Находки. Остальные подсудимые принимали участие в незаконном переоформлении права собственности на квартиры.

Преступления совершались с 2006 по 2012 год на территории Находки и Владивостока. Жертвами злоумышленников становились пожилые люди и алкоголики. Организатором преступлений стала женщина, которая ранее занималась риелторскими услугами.

Преступников удалось задержать в июне 2012 года, когда двух женщин застали на месте убийства пенсионерки в одной из квартир Находки. Преступницы представились медиками, зашли в квартиру женщины 1933 года рождения. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла.

На месте преступления их застиг сын погибшей. Ещё одно убийство «риелторы» совершили осенью 2007 года. Тогда жертвой стал одинокий мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками. По указанию руководителя группировки её супруг, которого на данный момент найти не удалось, и их знакомый убили хозяина однокомнатной квартиры, задушив его.

Руководителя группы приговорили к 21 году лишения свободы, а двух её пособниц к 15 и 19 годам. Остальным подсудимым, не принимавшим участие в убийстве, суд назначил 5 лет лишения свободы каждому. Для отбывания наказания суд определил подсудимым-женщинам исправительную колонию общего режима, мужчинам – строгого режима.