Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу

Весенний снег вызвал транспортный коллапс на дорогах Владивостока. Уже в половине 9 утра на некоторых магистралях автомобилисты фактически встали. С каждой минутой ситуация продолжает ухудшаться, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 13 марта, во Владивостоке крупные пробки начали собираться уже с 8 часов утра. К началу рабочего дня оказалось невозможно проехать по Золотому мосту в сторону центра – уровень пробки там сервис «Яндекс.Пробки» оценил на 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Такой же затор образовался от Луговой к Спортивной. При этом самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на проспекте 100-летия Владивостока. Она растянулась почти на 5 километров от фабрики «Заря» до остановки «Молодёжная».

Центр также оказался загружен автомобилями, однако на данный момент ситуация не такая критичная, как в других районах города: на Светланской, Алеутской и Океанском проспекте машины двигаются со скоростью примерно 25 километров в час. Полностью стоит улица Прапорщика Комарова.

С каждой минутой ситуация продолжает ухудшаться. Так, всё более крупная пробка продолжает образовываться из центра в сторону фабрики «Заря». Уже сейчас по данной магистрали жители города могут проехать с трудом.