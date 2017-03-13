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Новая неделя принесла в Приморье ветер и гололёд

Новая неделя принесла в Приморье ветер и гололёд
При этом днём сохранится плюсовая температура
только что
Погода | Приморский край
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Фото: pixabay.com

К утру понедельника Владивосток накрыло свежим мартовским снегом, что, скорее всего, вызовет очередную волну пробок на дорогах. Начало этой недели в Приморском крае будет ветреным, в то же время осадки пока прекратились – до середины семидневки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «Примпогода».

В ночь на 13 марта во Владивостоке и ближайших к нему территориях прошёл дождь со снегом. Утром и днём, как прогнозируют синоптики, сохранятся небольшие осадки, пасмурная погода и северный ветер до 10 метров в секунду. В дальнейшем до середины недели осадков на юге края не ожидается – они в Приморье сохранятся лишь местами, небольшие и умеренные.

В целом начало недели будет ветреным. При сильном северо-западном ветре ночные температуры составят от −2 до −5 градусов, а днём воздух прогреется от +1 до +4.

В Дальнегорске днём будет около нуля, рано утром и после рабочего дня – туман, в остальное время – облачно и небольшой снег. В Находке – дождь и пасмурно, при температуре +2,+3 и слабом ветре. В Славянке в понедельник – до +5, пасмурно и возможен дождь, ветер – от лёгкого и тихого до слабого и умеренного. В Тернее сегодня воздух не достигнет плюсовых температур: максимум составит -1, с небольшим снегом и лёгким восточным, северо-восточным ветром. 

 
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