Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить

По его словам, пять лет на посту главы региона "пролетели как один день", ещё многое нужно менять

Во время очередного эфира программы «Блиц» в минувшие выходные губернатор Владимир Миклушевский не только поторопил приморских дачников, но и высказался на многие другие темы. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в самом начале ведущая Татьяна Бережная напомнила про недавнюю дату – пятилетие Миклушевского на посту главы региона – и попросила оценить этот период, поделиться планами.

Высокопоставленный собеседник ответил: «Пять лет пролетели как один день. Конечно, кое-что было сделано: это и возрождение малой авиации, и развитие сельского хозяйства. Безусловно, мы начали делать серьёзные вложения в медицину и некоторых успехов там добились. Это и многофункциональные центры по оказанию госуслуг, которые полюбились приморцам – конечно, стало намного удобнее. Наверно, ещё о многом можно сказать, но я, честно говоря, не люблю хвастаться».

В то же время губернатор признался, что ещё многое не сделано: «Потому что пять лет – это на самом деле не такой большой срок, когда нужно многое изменить в крае. Тем более вы знаете, что вот только сейчас к дальневосточным регионам стало приковано пристальное внимание федеральных властей, Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Все мы понимаем, что за пять лет всё сделать невозможно. Поэтому у меня остаётся приоритетом, конечно же, медицина; развитие спорта – за 5 лет вложения в спорт увеличились в 2,5 раза – и это, я считаю серьёзное достижение, не только моё, но и моей команды».

Далее по ходу эфира Владимир Миклушевский также заметил: «Интереснее, чем в Приморье, сейчас нет ни в одном другом регионе страны. И не потому, что я губернатор Приморского края – а потому, что знаю. Здесь реализуются самые масштабные инвестиционные проекты, здесь создаётся куча рабочих мест, здесь интересно работать и жить, продолжать учиться – потому что учиться надо на самом деле всю жизнь».

Миклушевский был назначен и. о. губернатора 28 февраля 2012 года, а 16 марта того же года официально наделён полномочиями. В сентябре 2014-го прошёл процедуру досрочных выборов и остался на этом посту.



