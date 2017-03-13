Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка

Сына известного козла Тимура и московской козы Меркель пока не спешат отправлять из Приморья в столицу. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», малыш всё ещё находится на карантине. В воскресенье ему исполнилось полтора месяца, при этом кормлением козлёнка занимаются люди: Меркель поступила как мать-кукушка, отказавшись от потомства сразу после родов.

Директор учреждения Дмитрий Мезенцев рассказал: «Она его чуть ли не перебрасывала рогами через себя, поэтому приходилось её держать, чтобы он пил молоко. В конечном итоге стали доить её и кормить его из соски. Вообще он больше похож на Тимура – чёрненький, с белым пятном. Сейчас коза Меркель и малыш живут в отдельных вольерах, но рядом. В Москву, к хозяину Олегу Сироте, полетят тоже вместе, в двух транспортных клетках. Обычно перед отправкой животных необходимо месяц выдержать карантин – думаю, понадобится ещё недели три. Документы тоже ещё не готовы».

Учитывая, что козлик родился 25 января, сотрудники сафари-парка пока называют его Студентом. При этом официальную кличку он получит позже: фермер-сыровар Олег Сирота пообещал не только вывезти Меркель с сыном, но и устроить открытое голосование среди жителей Подмосковья.



