Во Владивостоке начинаются отключения воды

Во Владивостоке активизируется ремонт системы водоснабжения. В связи с этим начавшаяся семидневка будет сопровождаться отключениями в разных районах краевой столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте предприятия «Приморский водоканал», отключения начнутся в понедельник, 13 марта, и продолжатся в среду, четверг. Так, сегодня, с 9 до 16 часов из-за ремонтных работ будет заблокирована подача воды по следующим адресам: улица Кирова, 112 и 116; Чапаева, 4 и 8; полностью – дома на Байдукова, Обручева, Каспийской и Аральской улицах.

15 марта специалисты отключат воду на Фадеева, 2 - 42, 31 - 45 и Воропаева, 5 - 41, 12 - 42. Ремонт там запланирован с 9 до 18 часов. Чуть меньше по времени – с 10:00 до 15:00 – в тот же день воды не будет на Крыгина, 49, 51, 51а, 51-б, 53, 53а, 55.

16 марта с 9 до 17 часов придётся потерпеть абонентам на Военном Шоссе, 5а, 5-б, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 34.

Кроме того, уже известно о продолжении отключений 21 и 22 марта: информация об этом также есть на сайте primvoda.ru.