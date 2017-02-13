Краевая библиотека Горького объявила День книгодарения

В ходе пятидневной акции здесь примут в дар книги для сельской библиотеки

Завтрашний день в Приморье станет не только днём влюблённых, но и днём книгодарения. Международный день книгодарения был учрежден в 2012 году в целях популяризации чтения среди детей и отмечается более чем в 30 странах мира.

В Приморской краевой библиотеке имени Горького к этой дате приурочили акцию «Дарите книги с любовью». Она станет частью одноимённой общероссийской акции и пройдёт с 14 по 18 февраля.

Принять участие в акции могут абсолютно все жители края. Для этого нужно просто принести в библиотеку, расположенную на проспекте 100-летия Владивостока, 48, книги для дальнейшей передачи их в сёла края. Собранные книги пополнят фонд детской библиотеки Яковлевского муниципального района. По словам сотрудников краевого департамента культуры, приветствуются произведения классиков и современных авторов, энциклопедии и познавательная литература, книжки-игрушки и книжки-малышки.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону: (423) 236-76-73.

Инициатором Дня книгодарения выступила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Идея акции – дарить в этот день книги детям, искренне и красноречиво выражая им свою любовь. Акцию уже поддержали Российская государственная детская библиотека, писатель Андрей Усачёв, секция «Книжная графика» Московского союза художников, Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи, издательства «АСТ - Малыш», «РОСМЭН», «Клевер», Государственный Литературный музей и другие организации.