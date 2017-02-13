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Во Владивостоке начали восстанавливать детскую площадку на Бестужева

Во Владивостоке начали восстанавливать детскую площадку на Бестужева
Жильцы отмечают: строителям предстоит сделать ещё очень многое
19 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке продолжается восстановление сквера на Бестужева, 40, где ранее планировалось строительство депутатского супермаркета. Рабочие постепенно приводят бывшую стройплощадку в нормальный вид, сообщает РИА «Восток-Медиа». Впрочем, до завершения этого процесса им ещё далеко.

Рабочие компании «Версат» наконец начали восстанавливать уничтоженный сквер на Бестужева, 40. В январе они полностью разобрали стройплощадку –  после неё остался небольшой пустырь, заваленный кусками грунта и мусором. Теперь же он начал приобретать более-менее приличный вид. В конце прошлой недели они частично отремонтировали детскую площадку возле дома, которую они же и разломали в конце декабря. Тогда «Версат» решил расширить зону строительства и попросту залез на придомовую территорию. Долгое время об этом вторжении напоминали куски детской горки, кучей сваленные на месте стройки.



 

Теперь от неё не осталось и следа, а у местной детворы снова появилось место для игр.


 

 


 

Кроме того, сюда добавились две лавочки.


 

Впрочем, следы прежнего погрома на Бестужева, 40 всё ещё видны, и работы по восстановлению детской площадки ещё не закончены. Её должны полностью восстановить к концу февраля.


 

 

 

 

Стоит отметить, что свою лепту в облагораживание территории внесли и сами жильцы – в минувшие выходные они организовали небольшой субботник на своей территории. Однако главную работу в наведении порядка придётся сыграть именно компании депутата Дмитрия Сулеева (он является учредителем «Версата»).

«Ну, они, конечно, молодцы, что вернули горку. Но тут ещё очень много сделать нужно. Вот куски грунта они просто взяли и разбросали по территории – кто его вывозить будет? А деревья? Вот прямо посередине сквера стояла высоченная берёза. Спилили. Значит, нужно что-то взамен посадить, вырастить», - считает житель одного из окрестных домов Евгений.


 

 

РИА «Восток-Медиа» подробно освещало стройку супермаркета на Бестужева, 40 и конфликт вокруг неё. В ночь с 7 на 8 декабря рабочие компании «Версат» огородили территорию местного сквера и начали готовить там строительную площадку. Жильцы соседних домов и общественные активисты выступили с протестом против строительства. 30 декабря администрация Владивостока отозвала разрешение на строительство у «Версата». Сулееву дали две недели на сворачивание работ и поручили сделать на этом месте сквер.

 
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