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Мнение приморцев учтут при утверждении охотничьих квот

Мнение приморцев учтут при утверждении охотничьих квот
На краевом сайте началось общественное обсуждение лимитов добычи оленей и соболей
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье стартовал опрос общественного мнения, которое учтут при утверждении новых квот и лимитов добычи охотничьих ресурсов. Опросные листы размещены на сайте краевого департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Принять участие в анкетировании могут как рядовые жители края, так и общественные организации. Предмет обсуждения - квоты добычи диких животных в сезон охоты на годичный период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.

«Планируются следующие лимиты добычи охотничьих ресурсов: олень благородный – 1 424, олень пятнистый – 580, косуля – 2 929, кабарга – 1 286, лось – 65, медведь бурый – 161, медведь гималайский – 168, соболь – 9 800, выдра – 71, рысь – 63, барсук – 1 793», – сообщили сотрудники охотнадзора.

С материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на территории края, можно ознакомиться в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 45 а, кабинет 212, по рабочим дням с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00.

Общественные обсуждения продлятся в течение месяца.  

 
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