Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года, 17:15
Хабаровчанам советуют проверять алкоголь с помощью смартфона
Хабаровчанам советуют проверять алкоголь с помощью смартфона
Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского
Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского
Приморье опередило Хабаровский край по количеству изъятого спиртного
Приморье опередило Хабаровский край по количеству изъятого спиртного
Читатели РИА "Восток-Медиа" получат билеты на концерт Лолиты
Читатели РИА "Восток-Медиа" получат билеты на концерт Лолиты
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:10
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
сегодня, 12:05
В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
сегодня, 12:33
В Приморье продолжают тонуть автомобили
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
вчера, 21:05
Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
сегодня, 10:33
Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 08:40
Приморье накроют февральские оттепели
вчера, 17:41
Приморцев угостили саке из Фукусимы
сегодня, 09:11
"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 13:18
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи

Обсуждаемое
сегодня, 12:10
11

Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
вчера, 19:35
7

Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
сегодня, 10:33
5

Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 13:18
5

Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
сегодня, 09:35
3

Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"
сегодня, 11:17
2

"Лучу" готовы заплатить деньги, но боссы клуба пропали без вести
сегодня, 12:05
2

В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
сегодня, 09:11
2

"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 10:01
1

Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"
сегодня, 10:15
1

Жителя Камчатки осудили в Приморье за корейские наркотики
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал 09.02.2017
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 247



Система Orphus

Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского

Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского
Картина-шарж пользуется популярностью в соцсетях
13 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: instagram.com/mark2_che

В Сети набирает популярность картина «Пилигрим Сергей Питерский». Художник Сергей Чурсин изобразил знаменитого бродягу в карикатурном виде. Фотографию работы начали активно выкладывать пользователи Интернета, проживающие в Уссурийске. Именно там, в Доме художника, сейчас организована экспозиция, посвящённая 60-летнему юбилею Сергея Чурсина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморцы, следившие за следившие за похождениями Серёги Питерского, активно репостят посвящённый бродяге шарж. Одним из первых его опубликовал в Instagram блоггер Марк Чернослив. После этого у себя в соцсетях снимок работы выложили и другие жители Уссурийска. «Кто автор – не знаю, просто очень понравился рисунок. Все по-разному реагируют, ведь мнения о Серёге расходятся: для меня, например, он – крутой чувак, для других – бомж с «отлетевшей головой». Я его очень уважаю, и когда однажды встретила по дороге домой, была в полном восторге!», - поделилась в разговоре с корреспондентом редакции Ирина Солдатова.

Автором картины оказался выпускник владивостокского художественного училища, председатель народного объединения «Творчество» художников Кавалеровского муниципального района Сергей Чурсин. Он пояснил, что Серёга для него, в первую очередь «блаженный ангел» и вся выставка объединена идеей «носите крылья в рюкзаке».

 

«Сначала я долго следил за ним в СМИ, а потом, когда он, наконец, дошёл до Приморья, мне удалось с ним встретиться. Это случилось, когда мы с друзьями ехали на охоту. Поговорили всего пару минут -  я предложил подвезти его, но Сергей отказался. До сих пор жалею, что не догадался предложить ему деньги или еду», - рассказал член Союза художников Сергей Чурсин. Он добавил, что не считает Сергея Щеулина «дурачком», как некоторые.

«Если бы он был дурачком, то вряд ли ему бы удалось успешно пройти пешком через всю Россию. Думаю, что он - человек, который настойчиво идёт к своей цели и умеет добиваться того, что запланировал», - добавил художник.

Увидят ли жители Владивостока выставку Чурсина – пока неизвестно. Сам художник сказал, что готов привезти нарисованного Серёгу, если его пригласят в столицу Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около двух лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать Приморский край. Всю осень путешественник провёл на севере региона — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. При этом некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. После приморья петербуржец отправился в Хабаровский край, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин.

В январе этого года к бродяге приехала мама, попросила вернуться домой и настояла на том, чтобы в Петербург он добрался не пешком, а на самолёте.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru