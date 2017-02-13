Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского

В Сети набирает популярность картина «Пилигрим Сергей Питерский». Художник Сергей Чурсин изобразил знаменитого бродягу в карикатурном виде. Фотографию работы начали активно выкладывать пользователи Интернета, проживающие в Уссурийске. Именно там, в Доме художника, сейчас организована экспозиция, посвящённая 60-летнему юбилею Сергея Чурсина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморцы, следившие за следившие за похождениями Серёги Питерского, активно репостят посвящённый бродяге шарж. Одним из первых его опубликовал в Instagram блоггер Марк Чернослив. После этого у себя в соцсетях снимок работы выложили и другие жители Уссурийска. «Кто автор – не знаю, просто очень понравился рисунок. Все по-разному реагируют, ведь мнения о Серёге расходятся: для меня, например, он – крутой чувак, для других – бомж с «отлетевшей головой». Я его очень уважаю, и когда однажды встретила по дороге домой, была в полном восторге!», - поделилась в разговоре с корреспондентом редакции Ирина Солдатова.

Автором картины оказался выпускник владивостокского художественного училища, председатель народного объединения «Творчество» художников Кавалеровского муниципального района Сергей Чурсин. Он пояснил, что Серёга для него, в первую очередь «блаженный ангел» и вся выставка объединена идеей «носите крылья в рюкзаке».

Фото опубликовано Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) Фев 9 2017 в 7:51 PST

«Сначала я долго следил за ним в СМИ, а потом, когда он, наконец, дошёл до Приморья, мне удалось с ним встретиться. Это случилось, когда мы с друзьями ехали на охоту. Поговорили всего пару минут - я предложил подвезти его, но Сергей отказался. До сих пор жалею, что не догадался предложить ему деньги или еду», - рассказал член Союза художников Сергей Чурсин. Он добавил, что не считает Сергея Щеулина «дурачком», как некоторые.

«Если бы он был дурачком, то вряд ли ему бы удалось успешно пройти пешком через всю Россию. Думаю, что он - человек, который настойчиво идёт к своей цели и умеет добиваться того, что запланировал», - добавил художник.

Увидят ли жители Владивостока выставку Чурсина – пока неизвестно. Сам художник сказал, что готов привезти нарисованного Серёгу, если его пригласят в столицу Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около двух лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать Приморский край. Всю осень путешественник провёл на севере региона — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. При этом некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. После приморья петербуржец отправился в Хабаровский край, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин.

В январе этого года к бродяге приехала мама, попросила вернуться домой и настояла на том, чтобы в Петербург он добрался не пешком, а на самолёте.