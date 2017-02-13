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"Ушедшие в туман" и другие проекты получили гранты мэрии Владивостока

"Ушедшие в туман" и другие проекты получили гранты мэрии Владивостока
Максимальная сумма - 150 тысяч рублей
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

8 общественных организаций Владивостока получили денежные гранты на проведение своих мероприятий. В том числе в список попал проект, нацеленный на увековечение памяти погибших лётчиков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке определились общественные некоммерческие организации, которые получат в финансовую поддержку от администрации города на проведение интересных и значимых мероприятий. В этом году гранты в размере до 150 тысяч рублей получат 8 организаций. Всего на денежную поддержку претендовало 24 компании.

В число лауреатов вошёл детский оздоровительный центр «Лео» для адаптации детей-инвалидов, родительский клуб «Звезда надежды», культурная акция «Струны памяти» по организации лекций и концертов в школах, праздник Навруз, акция «Родники культуры России», а также мероприятия городского союза садоводов и 7-ая дальневосточная Сорочинская ярмарка.

«Мы бы хотели, чтобы, как и в прошлом году, Сорочинская ярмарка проходила на Спортивной набережной. Приблизительно она состоится во второй половине сентября, в выходные дни», - рассказали организаторы проекта.

Ещё один грант достался организации, которая уже 10 лет ведёт работу по увековечиванию памяти погибших лётчиков на территории Приморья и Хабаровского края. «Проект «Ушедшие в туман» нацелен на то, чтобы увековечить места катастроф военных самолётов авиации Тихоокеанского флота в черте Владивостокского городского округа. Всего таких точек 6 – о них население либо не знает, либо они незаслуженно забыты. Эти места мы планируем облагородить, поставить там памятные доски с именами лётчиков и снести все оставшиеся обломки в одно место. На бывшем кладбище Чёрная речка также планируем привести в порядок могилы экипажей двух самолётов», - поделился планами командир регионального поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. По его словам, организация будет реализовать проект в течение всего года и активно привлекать к нему молодёжь. 

В ходе заседания комиссия отметила, что некоторые организации, ранее получившие грант от мэрии  теперь планируют принять участие в федеральных конкурсах со своими проектами.

«Реализовав свои задумки во Владивостоке, многие идут дальше, и это правильно. Так, к примеру, в этом году Сабантуй пройдёт уже как региональный праздник. Организация «Милосердие» со своим проектом «Социальная мастерская» также стала получать региональную поддержку и теперь сможет оказывать услуги по ремонту техники не только владивостокцам, но и всем жителям Приморского края», - подчеркнула заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко.  

 
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