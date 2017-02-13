В Приморье проведут День молодого избирателя

В среду, 15 февраля, крайизбирком Приморья проведёт День молодого избирателя. В гости к членам комиссии придут студенты и представители молодёжного правительства края. Для них на Светланской, 22 организуют экскурсию и круглый стол.

Как сообщили специалисты департамента внутренней политики, главная задача мероприятия – популяризовать избирательное право среди молодёжи.

«В этом году в крае пройдут выборы в органы местного самоуправления в нескольких муниципалитетах. Важно, чтобы в этом процессе активное участие приняли приморцы всех возрастов, в том числе и молодежь», – отметили сотрудники ведомства.

На экскурсии гостям расскажут о работе крайизбиркома и современном оборудовании, используемом на избирательных участках. Запланировано также проведение круглого стола, где представители Избирательной комиссии Приморского края ответят на вопросы молодых политологов.