"Примавтодор" рассчитывает летом привлечь к ремонту дорог студентов

В преддверии весны дорожные службы Приморья планируют график выполнения ремонтных работ. В мае уже начнут укладывать асфальт. До того времени «Примавтодор» продолжит заниматься восстановлением дорожной инфраструктуры, пострадавшей после тайфуна «Лайонрок». В ближайшее время дорожники приступят к восстановлению семи мостов, пострадавших от удара стихии.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, в этом году предприятию предстоит выполнить объем работ на общую сумму шесть миллиардов рублей. Особое внимание предприятие уделит ремонту краевых трасс Шкотово-Партизанск и Артём-Находка. В летний период на работы по содержанию дорог предприятие предполагает привлечь бойцов студенческих отрядов.

Специально созданное подразделение «Мостостроительное» займётся строительством второго участка трассы Артём-Находка – это будет субподряд для «Примавтодора». Также в планах предприятия - прокладка дорог к ТОРам в Михайловском и Черниговском районах.