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Одна из улиц Владивостока превратилась в каток

Одна из улиц Владивостока превратилась в каток
Выходя из дома, горожане каждый раз рискуют здоровьем
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео - dps_control

Вот уже несколько недель жители одной из улиц в Ленинском районе Владивостока вынуждены с опаской добираться до своих домов. Подъём на 3-й Матросской несколько недель назад скрылся под слоем льда, сообщает РИА "Восток-Медиа". По нему нельзя нельзя ни пройти, ни проехать.

Жители 3-й Матросской улицы во Владивостоке вынуждены рисковать здоровьем, чтобы добраться до дома. Подъём к их жилищам представляет собой настоящий каток, по которому невозможно передвигаться. Местные жители рассказали об этой напасти в социальной сети Instagram. Видеозапись наглядно показывает, во что превратилась улица в конце минувшей недели. Такая ситуация, по словам автора видео, повторяется уже девять лет – а может, и больше.

 

На 3-й Матросской побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа». Сейчас данный спуск (он ведёт к Горной улице) стал чуть-чуть безопаснее – его частично засыпали песком. Эти меры в администрации города приняли после того, как люди придали огласке данную ситуацию – хотя, возможно, это простое совпадение.


 

 

Однако уже с середины подъёма начинаются проблемы.


 

 

На дороге лежит довольно приличный слой льда, который является действительно непреодолимым препятствием.


 

Местным приходится с ловкостью акробатов обходить обледенелые участки, а потом забираться вот на этот холмик слева. Для пенсионерок, живущих на 3-й Матросской, это действительно смертельно опасный номер.


 

Объясняется это обледенение просто. Наверху подъёма находится подземный ключ, вода из которого без остановки стекает на дорогу.


 

 

Тоненькая струйка воды растекается по всему спуску, замерзает, и так без конца.  Как рассказала одна из жительниц 3-й Матросской улицы Антонина Ивановна, подобная ситуация повторяется много лет подряд. «Этот ключ давно здесь течёт, что только с ним не делали. Три года назад соседи решили его увести в трубу. Сами всё сделали. Вышло хорошо – в прошлом году ничего у нас не текло по сопке. Ну а теперь труба прохудилась, и вода опять пошла. Сейчас как раз началось потепление, вот всё и залило», - рассказала пенсионерка.


 

Судя по всему, обходить лёд на подъёме к домам им придётся ещё неоднократно. Очевидно, городские службы бессильны что-либо сделать с разбушевавшейся водной стихией. РИА «Восток-Медиа» в скором времени ожидает получить ответ от администрации Владивостока. Возможно, чиновники объяснят, что мешает им полностью победить зловредный подземный ключ.


 

Гололёд – действительно серьёзная проблема для зимнего Владивостока. Впрочем, обычно «ледяные» проблемы возникают перед горожанами во время снежных циклонов. Экстренные службы Приморья в конце прошлого года создали памятку о том, как не получить травм в плохую погоду. Вполне возможно, она подойдёт и жителям 3-й Матросской улицы.

 
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