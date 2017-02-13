Одна из улиц Владивостока превратилась в каток

Вот уже несколько недель жители одной из улиц в Ленинском районе Владивостока вынуждены с опаской добираться до своих домов. Подъём на 3-й Матросской несколько недель назад скрылся под слоем льда, сообщает РИА "Восток-Медиа". По нему нельзя нельзя ни пройти, ни проехать.

Жители 3-й Матросской улицы во Владивостоке вынуждены рисковать здоровьем, чтобы добраться до дома. Подъём к их жилищам представляет собой настоящий каток, по которому невозможно передвигаться. Местные жители рассказали об этой напасти в социальной сети Instagram. Видеозапись наглядно показывает, во что превратилась улица в конце минувшей недели. Такая ситуация, по словам автора видео, повторяется уже девять лет – а может, и больше.

На 3-й Матросской побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа». Сейчас данный спуск (он ведёт к Горной улице) стал чуть-чуть безопаснее – его частично засыпали песком. Эти меры в администрации города приняли после того, как люди придали огласке данную ситуацию – хотя, возможно, это простое совпадение.







Однако уже с середины подъёма начинаются проблемы.









На дороге лежит довольно приличный слой льда, который является действительно непреодолимым препятствием.





Местным приходится с ловкостью акробатов обходить обледенелые участки, а потом забираться вот на этот холмик слева. Для пенсионерок, живущих на 3-й Матросской, это действительно смертельно опасный номер.





Объясняется это обледенение просто. Наверху подъёма находится подземный ключ, вода из которого без остановки стекает на дорогу.









Тоненькая струйка воды растекается по всему спуску, замерзает, и так без конца. Как рассказала одна из жительниц 3-й Матросской улицы Антонина Ивановна, подобная ситуация повторяется много лет подряд. «Этот ключ давно здесь течёт, что только с ним не делали. Три года назад соседи решили его увести в трубу. Сами всё сделали. Вышло хорошо – в прошлом году ничего у нас не текло по сопке. Ну а теперь труба прохудилась, и вода опять пошла. Сейчас как раз началось потепление, вот всё и залило», - рассказала пенсионерка.





Судя по всему, обходить лёд на подъёме к домам им придётся ещё неоднократно. Очевидно, городские службы бессильны что-либо сделать с разбушевавшейся водной стихией. РИА «Восток-Медиа» в скором времени ожидает получить ответ от администрации Владивостока. Возможно, чиновники объяснят, что мешает им полностью победить зловредный подземный ключ.



