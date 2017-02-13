Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года, 13:22
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Жителей Хабаровска ждёт ещё один снегопад
Жителей Хабаровска ждёт ещё один снегопад
В Приморье продолжают тонуть автомобили
В Приморье продолжают тонуть автомобили
Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
Регионы:


Популярное
час назад
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
вчера, 21:05
Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
сегодня, 12:05
В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
сегодня, 10:33
Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 08:40
Приморье накроют февральские оттепели
вчера, 14:35
Спикер ЗС Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой
вчера, 17:41
Приморцев угостили саке из Фукусимы
вчера, 13:45
Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
сегодня, 09:11
"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России

Обсуждаемое
вчера, 19:35
7

Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
час назад
5

Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
вчера, 13:45
4

Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
сегодня, 10:33
3

Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 09:35
2

Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"
сегодня, 09:11
2

"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 10:01
1

Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"
сегодня, 10:15
1

Жителя Камчатки осудили в Приморье за корейские наркотики
сегодня, 11:40
1

Ночью во Владивостоке сгорел жилой дом
сегодня, 12:05
1

В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал 09.02.2017
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 237



Система Orphus

Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи

Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Представители ведомства составили список мест, которые стоит посетить в крае
только что
Туризм | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Ростуризм и портал телеканала «Моя планета» составили список мест во Владивостоке, рекомендованных к посещению. Приморская столица открыла рубрику «От купюр», включающую в себя цикл материалов о достопримечательностях городов, изображённых на российских купюрах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первое, о чём вспомнили составители обзора о Владивостоке – это море и объекты наследия саммита АТЭС, в частности, Золотой и Русский мосты. Очень художественно авторы расписали красоты приморского города, его сопок, панорамных видов, архитектуру и символы.

«К пятиэтажному морскому вокзалу то и дело причаливают белоснежные туристические лайнеры океанского класса - огромные, словно замки на воде. Тут можно увидеть гражданское судно, мирно идущее встречным курсом подводной лодке, и никого это не удивляет, ведь Владивосток – штаб-квартира Тихоокеанского флота России», - обратили внимание читателей составители.

В список рекомендованных для посещения объектов вошли Владивостокская крепостьПриморский океанариум, острова, курортные районы, бухты, мысы и различные пляжи, единственный в России морской заповедник в Хасанском районе.

«Тихий океан. Японское море. Амурский и Уссурийский заливы. Залив Петра Великого. Бухты Шамора и Зеркальная. Острова Русский и Рейнеке. Архипелаг императрицы Евгении, коса Назимова, мыс Гамова – от одних только названий веет морским прибоем и пахнет водорослями.  Километровые пляжи Дальнего Востока славятся мягким песком и живописными видами. Излюбленное место пляжного отдыха гостей и жителей города – Хасанский район. Здесь расположен единственный в России морской заповедник. В его окрестностях есть множество уютных бухт и заливов», - не перестают рекламировать регион в Ростуризме.

Любителям дайвинга авторы рубрики поспешили сообщить о том, что подводный мир Японского моря также разнообразен, как в Таиланде или Индии.

Любителей экологического туризма, уверены эксперты, может привлечь наличие 8 заповедников и национальных парков, в том числе Сихотэ-Алиньского и Дальневосточного Морского биосферного заповедника. Не смогли обойти стороной составители списка Приморский сафари-парк, прославившийся благодаря дружбе тигра и козла.

Поклонникам этнотуризма понравится посещение села коренных жителей Приморья Красный Яр, а также Октябрьского района и Уссурийска, где расположены несколько древних городищ империй Бохай и Чжурчженей. 

Придётся по нраву посещение Приморского края и спелеологам. Для их удовольствия в регионе имеется более 100 пещер – Спасская, Мокрушинская, Дальнегорские Чёртовы ворота и Николаевская, а также пещеры Екатериновского хребта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре. Такое решение принял совет директоров Банка России. Одну сторону новой «дальневосточной» купюры украсит мост на остров Русский во Владивостоке, а другую – космодром Восточный в Амурской области. На банкноте номиналом 200 рублей разместятся символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru