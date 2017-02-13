Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи

Ростуризм и портал телеканала «Моя планета» составили список мест во Владивостоке, рекомендованных к посещению. Приморская столица открыла рубрику «От купюр», включающую в себя цикл материалов о достопримечательностях городов, изображённых на российских купюрах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первое, о чём вспомнили составители обзора о Владивостоке – это море и объекты наследия саммита АТЭС, в частности, Золотой и Русский мосты. Очень художественно авторы расписали красоты приморского города, его сопок, панорамных видов, архитектуру и символы.

«К пятиэтажному морскому вокзалу то и дело причаливают белоснежные туристические лайнеры океанского класса - огромные, словно замки на воде. Тут можно увидеть гражданское судно, мирно идущее встречным курсом подводной лодке, и никого это не удивляет, ведь Владивосток – штаб-квартира Тихоокеанского флота России», - обратили внимание читателей составители.

В список рекомендованных для посещения объектов вошли Владивостокская крепость, Приморский океанариум, острова, курортные районы, бухты, мысы и различные пляжи, единственный в России морской заповедник в Хасанском районе.

«Тихий океан. Японское море. Амурский и Уссурийский заливы. Залив Петра Великого. Бухты Шамора и Зеркальная. Острова Русский и Рейнеке. Архипелаг императрицы Евгении, коса Назимова, мыс Гамова – от одних только названий веет морским прибоем и пахнет водорослями. Километровые пляжи Дальнего Востока славятся мягким песком и живописными видами. Излюбленное место пляжного отдыха гостей и жителей города – Хасанский район. Здесь расположен единственный в России морской заповедник. В его окрестностях есть множество уютных бухт и заливов», - не перестают рекламировать регион в Ростуризме.

Любителям дайвинга авторы рубрики поспешили сообщить о том, что подводный мир Японского моря также разнообразен, как в Таиланде или Индии.

Любителей экологического туризма, уверены эксперты, может привлечь наличие 8 заповедников и национальных парков, в том числе Сихотэ-Алиньского и Дальневосточного Морского биосферного заповедника. Не смогли обойти стороной составители списка Приморский сафари-парк, прославившийся благодаря дружбе тигра и козла.

Поклонникам этнотуризма понравится посещение села коренных жителей Приморья Красный Яр, а также Октябрьского района и Уссурийска, где расположены несколько древних городищ империй Бохай и Чжурчженей.

Придётся по нраву посещение Приморского края и спелеологам. Для их удовольствия в регионе имеется более 100 пещер – Спасская, Мокрушинская, Дальнегорские Чёртовы ворота и Николаевская, а также пещеры Екатериновского хребта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре. Такое решение принял совет директоров Банка России. Одну сторону новой «дальневосточной» купюры украсит мост на остров Русский во Владивостоке, а другую – космодром Восточный в Амурской области. На банкноте номиналом 200 рублей разместятся символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.