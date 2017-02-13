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В Лесозаводске строят дамбы и защищают улицы от паводка

В Лесозаводске строят дамбы и защищают улицы от паводка
Некоторым микрорайонам затопление уже не грозит
6 минут назад
Экология | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков проверил, как в Лесозаводском городском округе восстанавливают гидротехнические и защитные сооружения. Во время тайфуна «Лайонрок» здесь были подтоплены три населенных пункта и микрорайон индивидуальной жилой застройки, пострадало более 16 километров дорог и один мост.

Как сообщил заместитель главы администрации Лесозаводска Юрий Федосенко, на сегодняшний день восстановлен участок дороги протяжённостью почти 700 метров по улице Сахалинской, закончены работы по ремонту улицы Амурская. Общая стоимость подрядов составила более 11 миллионов рублей. Также сооружены две защитные водопропускные дамбы протяжённость 1,5 километра на улицах Сахалинская, Камчатская, Пархоменко в Лесозаводске. На эти цели город затратил более 13 миллионов рублей.

По словам главы Лесозаводского городского округа Олега Павкина, около 60 % испорченных дорог в округе тоже уже отремонтированы. Рабочие отсыпают водопропускную дамбу по улице Пархоменко.  Улица Сахалинская, раннее подвергавшаяся подтоплениям, стала шире на полтора метра – на её укрепление ушло почти 20 тысяч кубометров грунта. В ближайшие две недели завершатся работы на улице Пархоменко, тогда и здесь угроза затопления будет снята.

Евгений Вишняков поручил особое внимание обратить на расчистку берегов рек и усадку грунта на дорогах. Кроме Лесозаводска вице-губернатор посетил Кавалеровский, Чугуевский районы, а также Дальнегорский городской округ, где проинспектировал как идут восстановительные работы после тайфуна «Лайонрок».

 
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