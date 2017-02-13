"Единая Россия готовит порядка 2000 участков для партийных праймериз

Сегодня на встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой обсуждалась предстоящая в 2017 году избирательная кампания. В частности, участники обсудили проведение предварительного голосования ЕР по определению кандидатов партии в региональные парламенты и городские думы административных центров.

«7 февраля партийцы дали старт избирательной кампании, утвердив положения по проведению предварительного голосования. «Единая Россия» проведёт процедуру праймериз 28 мая. Мы рассказали Элле Александровне о том, как идёт подготовка, как будет проходить голосование, ведь такой уникальный опыт есть только у нашей партии. 22 мая 2016 года на предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной думы проголосовало больше 10,5 миллионов граждан нашей страны. Что же касается кампании этого года, то на следующей неделе наши региональные и местные отделения принимают решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах», – отметил Сергей Неверов.

Он добавил, что процедура предварительного голосования напоминает саму избирательную кампанию и сводится не только к выдвижению участников, проведению агитации, но и к организации самого голосования.

«Для этого мы формируем счётные комиссии. Планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счётных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы работал 19 081 счетный участок. А это аренда помещений. И мы поделились тем, как идёт организационная часть работы, и пригласили представителей ЦИК РФ принять участие в семинаре партии 20 – 22 февраля, который посвятим этим вопросам», – добавил Неверов.

«В 2018 году будут формироваться новые составы участковых избирательных комиссий, и партия «Единая Россия» планирует активно принимать в этом участие. В нашем резерве 141 197 представителей. А процедура предварительного голосования как раз и позволяет нам провести необходимый кадровый отбор на условиях, максимально приближённых к выборам», – подчеркнул секретарь Генерального совета.