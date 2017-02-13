Александр Ролик: детский спорт формирует силу воли и духа

Всероссийский праздник – День зимних видов спорта собрал накануне всех поклонников здорового образа жизни в Артёме, в горнолыжном центре «Синяя сопка». Здесь состоялось первенство городского округа по горнолыжному спорту среди детей и юниоров. Участников поздравили депутаты Законодательного собрания Приморья.

Больше сотни ребят от 5 до 14 лет показали своё мастерство, а лучшие завоевали награды, которые вручили почетные гости – председатель Законодательного собрания Александр Ролик, глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев, председатель думы АГО Анатолий Бадель.

Ровно три года назад, 11 февраля, в Сочи начались XXII Олимпийские зимние игры, а затем XI Паралимпийские зимние игры, давшие старт развитию в стране массового спорта и подготовке олимпийского резерва. Этим событиям организаторы и посвятили праздник детского спорта в Артёме, обеспечивший ребятам путёвки на соревнования краевого, регионального и всероссийского масштаба.

Глава приморских законодателей Александр Ролик, обращаясь к участникам соревнований, сказал: «Мы понимаем важность развития доступного и массового детского спорта. Именно он формирует силу воли и духа. Такое большое количество участников зимнего спортивного праздника подтверждает, что мы здоровая нация, у нас прекрасные перспективы. И Законодательное собрание, и власти Артёма готовы способствовать энтузиастам, работающим с детьми, создавать условия для популяризации спорта, совершенствования спортивного мастерства. Поздравляю спортсменов с победой, а всех участников с праздником».





Александр Ролик подчеркнул, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и законодатели активно развивают госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, в том числе через государственно-частное партнёрство. «"Синяя сопка" имеет перспективы стать одним из самых ярким спортивных центров зимних видов спорта в Приморье, в том числе и благодаря поддержке властей Артёмовского городского округа, – рассказал Александр Ролик. – Здесь много плюсов: необходимый ландшафт, близость к аэропорту и краевому центру. Пока действует склон только для новичков. Но как только будет запущена основная трасса, сам приеду сюда кататься».

Александр Ролик также рассказал, что при формировании госпрограмм депутаты и краевые власти обсуждали вопрос формирования современной дорожной сети Артёмовского округа. Она в перспективе свяжет аэропорт, интегрированную развлекательную зону в бухте «Муравьиная», горнолыжку и федеральную трассу.





Глава Артёмовского ГО Александр Авдеев поддерживает идею создания разветвлённой дорожной инфраструктуры: «Артем – территория спорта, туризма и отдыха. Эти направления – наша прерогатива. Спортивных сооружений будет всё больше, есть такое пожелание жителей, нужны хорошие дороги. Мы эффективно развиваемся, поэтому к нам приходят инвесторы. А кто много и эффективно работает, тот может софинансировать госпрограммы различных направлений, улучшающих здоровье людей».

Директор краевого департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов рассказал: «Горнолыжных баз в Приморье достаточно, даже в Светлогорье есть энтузиасты. Если туристический поток ещё возрастёт, нам нужно будет постараться, усилить направление финансирования спортивного туризма из всех источников. Сегодня посещение турбаз, горнолыжных баз, ледовых арен востребовано во всём мире. Здесь неподалеку интегральная развлекательная зона, будет правильно пригласить её гостей на какие-либо спортивные объекты».

Председатель краевой федерации горнолыжного спорта и сноуборда, участник Кубка России, многократный призёр чемпионата Владивостока, член ISIA (Международная ассоциация инструкторов) Максим Шейхотт пояснил, что «Центр зимних видов спорта Артёмовского городского округа» является примером успешного государственно-частного партнерства. Второй год на базе «Синей сопки» действует детская спортивная школа. В ней занимаются 75 ребят. Пока действует только учебный склон, на который дети-спортсмены получили бесплатный ски-пасс. Но до окончания сезона планируется установить подъёмники на большие склоны, и тогда трассу смогут опробовать серьёзные спортсмены. Среди них и спикер краевого парламента Александр Ролик, занимающийся горными лыжами больше пятнадцати лет.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян также маститый горнолыжник. Он считает, что детям нужно прививать любовь к спорту как можно раньше. «В три – четыре года все дети нашей семьи уже стояли на лыжах. Нас также объединяет любовь к футболу. В Приморском крае созданы условия для спортивных выходных, для зимних видов спорта. Если родители своим примером заразят детей, это будут здоровые и дружные семьи», – считает депутат.





С мнением депутата согласны и родители юных спортсменов. С трёх лет занимается горными лыжами семилетний Корней Потоцкий, занявший в соревнованиях 1-е место в своей возрастной группе. А самая маленькая по росту среди участников шестилетняя Анфиса Шамшут имеет уже три золотые медали. В этот раз она пришла второй, но не расстроилась: «Я в себя верю, знала, что призовое место точно получу. Я трудолюбивая и характер у меня как у чемпиона», – похвасталась Анфиса.

Другой участник соревнований, тринадцатилетний школьник из Владивостока Валентин Астраханцев в спортивной школе «Синяя сопка» занимается с момента её основания. Сейчас у него второй юношеский разряд, до конца сезона планирует получить первый. Он показал хорошие результаты и в феврале отправится в Южно-Сахалинск на всероссийские детские горнолыжные соревнования «Утро Родины».























