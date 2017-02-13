Приморье отметило День зимних видов спорта лыжными гонками

Приморский край примкнул к другим регионам России, отметившим 11 февраля День зимних видов спорта. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что этот спортивный праздник учредили в честь зимней Олимпиады-2014, проходившей в Сочи.

Центром всероссийского дня зимних видов спорта в Приморье стала горнолыжная база «Синяя сопка» под Артёмом. Там собрались несколько десятков юных лыжников и болельщиков. Ребята два года занимаются в муниципальной детско-юношеской спортивной школе – и уже готовы к состязаниям.

Участников детских лыжных гонок поприветствовал директор краевого департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов. Он отметил, что победа сборной России на Олимпиаде в Сочи дала большой стимул к развитию зимних видов спорта в стране.

«Сейчас есть лозунг – «Дальний Восток на пути к трём Олимпиадам». Конечно же, Приморский край рассматривается как площадка для подготовки команд по различным видам спорта для участия в играх, которые пройдут в Республике Корея, Японии и Китае», – подчеркнул директор спортивного департамента.

Февральский мороз и ветер не стали препятствием для юных спортсменов. Подростки постарались показать лучшее время на скоростном спуске. Праздник спорта завершился вручением грамот и медалей. Самых юных гостей зимнего праздника развлекали аниматоры, все желающие могли прокатиться с ветерком на тюбинговой трассе. Праздничное настроение создавали творческие коллективы, выступавшие на сцене.