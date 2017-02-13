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В Приморье продолжают тонуть автомобили

В Приморье продолжают тонуть автомобили
Один из водителей решил проехать по реке Петровка
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: arh.aif.ru

Помимо нескольких мелких аварий сегодня во Владивостоке, очевидцы зафиксировали утонувший и перевернувшийся автомобиль. Ни в одном случае о пострадавших не сообщается, передаёт РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 13 февраля, в Приморье зафиксировали одну утонувшую машину. Dpscontrol опубликовал фотографию автомобиля, который ушёл под воду в районе села Петровка, входящего в городской округ Большой Камень. Автовладелец потерял свой транспорт в устье одноимённой реки. В пресс-службе управления МЧС России по Приморскому краю подчеркнули, что им информация об этом происшествии не поступала.

Согласно данным того же портала, ещё одно происшествие очевидцы зафиксировали в село Тигровой в Партизанском районе. Водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся на бок. По предварительным данным, в данном ДТП никто не пострадал.

В черте Владивостока утром произошло сразу несколько аварий. ДТП на кольце Багратиона в сторону Выселковой послужило причиной утренней пробки. При этом, как сообщили автолюбители, проблему решили достаточно быстро и уже через полчаса машины убрали с проезжей части.

Затруднённое движение в районе Эгершельда усложнила и авария, произошедшая в районе остановки «Торговый порт». Целую полосу машины перекрыли на магистрали с «Дальпресса» на Покровский парк. 

 
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