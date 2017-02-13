Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"

В минувшие выходные во Владивостоке произошла массовая драка подростков, сообщает РИА «Восток-Медиа». По неофициальной информации, там произошла «разборка» между группировками с двух районов города.

В минувшее воскресенье приморская столица ненадолго вернулась в девяностые. Пустырь на улице Крыгина (недалеко от остановки «Ярмарка, Эгершельд») стал местом массовой подростковой драки. Очевидцы происшествия опубликовали видеозапись произошедшего в социальной сети Instagram. Как сообщает автор видео, драка началась в пятом часу вечера. Местные жители заприметили в районе примерно полсотни подростков. «Махач» произошёл в овраге недалеко от дома на Крыгина, 42.

«Они там избивали парня, зрелище было ужасное. Били ногами по голове, человек двадцать на одного. Остальные стояли неподалёку. Кричали какие-то фразы хором. Мы звонили в полицию два раза. Приехали они, но толком ничего не делали. Один сотрудник привёл того парня, которого пинали, его увезли», - сообщил очевидец.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городского полицейского управления, по факту побоища сейчас проводится проверка. Руководитель пресс-службы городского управления МВД Наталья Фурманчук пояснила: «Мы зафиксировали факт драки. Нам поступило сообщение из больницы о пострадавшем в драке, однако заявления от него пока не поступало. Наши сотрудники пока проверяют информацию, устанавливают детали происшествия. Официальная информация последует позже».

Этот инцидент стал поводом для бурных обсуждений в социальных сетях. Там же появились первые – пока непроверенные – подробности произошедшего. Так, по информации одного из жителей города, на пустыре произошла драка «район на район». Подростки с мыса Чуркина бились с подростками с мыса Эгершельд. Побоищу предшествовало избиение «чуркинского» парня «эгершельдовскими». «Дрались 70 на 50 человек! Договорились идти без оружия. А у парня, которого избили, выпал нож. Он сам накосячил», - написал в комментариях к видеозаписи один из жителей Владивостока. Многие владивостокцы отметили, что подобных происшествий в приморской столице не было с девяностых годов.

Ещё одна массовая драка произошла в Находке. Как сообщает nhk_off, в ночь с 12 на 13 февраля в клубе «Никонорыч и баян». Группа нетрезвых посетителей устроила в заведении настоящий хаос. Причины и подробности происшествия пока неизвестны. В самом заведении, а также в правоохранительных органах пообещали позже прокомментировать ситуацию.