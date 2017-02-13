Приморцы выбрали имя для леопардессы

Леопардесса Leo 73F из национального парка «Земля леопарда» стала Леей. Как сообщил сегодня РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь нацпарка Иван Раков, именно такое имя выбрали для своего талисмана игроки женской волейбольной команды «Приморочка».

Жители края предложили 120 вариантов имени, в том числе такие, как Мечта, Влада, Володя, Прима, Афродита, Виктория, Киса. Обсуждение проходило в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Instagram, а также на официальном сайте волейбольного клуба.

Назвать редкую кошку Леей предложила болельщица клуба Евгения Лозицкая из Владивостока. Она пояснила, что это имя ассоциируется с храброй и умной принцессой Леей из «Звёздных войн» и, кроме того, является сокращением от слова «леопард». Волейболистки согласились, что имя Лея подходит для грациозной кошки.

На майке маскота (талисмана) указаны имя и игровой номер 73.

Дальневосточный леопард Leo 73F – молодая самка, которой почти три года. Она живёт в государственном природном биосферном заповеднике «Кедровая падь», входящем в состав ФГБУ «Земля леопарда». По словам сотрудников, «настроение у леопардессы, как положено даме, бывает разное. Есть много снимков, где она очень быстро пробегает перед камерой, явно спеша по своим делам, и не отвлекается на посторонние предметы, но также есть кадры, где она задерживается перед фотоловушкой, демонстрируя свою грациозную кошачью фигуру».















