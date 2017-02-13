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Ночью во Владивостоке сгорел жилой дом

Ночью во Владивостоке сгорел жилой дом
Виновного позже назовут сотрудники Госпожнадзора
8 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com, instagram.com

В столице Приморья полностью сгорел жилой дом. Пожарные тушили его больше двух часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня ночью во Владивостоке сгорел жилой дом на улице Фанерной, 44. Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю, сигнал о происшествии поступил в 21:32 в воскресенье. Прибывшие пожарные смогли локализовать возгорание уже в 21:53. При этом полностью потушить его огнеборцам удалось лишь в 2:30.

 

«В результате происшествия никто не пострадал, спасателям также не пришлось никого эвакуировать», - добавили в пресс-службе.

Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что за последнее время в Приморье происходит множество пожаров. Так, на прошлой неделе двое приморцев чуть не подожгли транспорт для перевозки скоропортящихся продуктов по железной дороге. Им удалось выбраться из вагона до приезда пожарных. В конце января во Владивостоке, на улице Талалихина, сгорел деревянный жилой дом.  Ещё один пожар произошёл в пригороде Владивостока. Тогда в огне пострадал один из его жильцов. 17 января во Владивостоке загорелись две квартиры в доме № 133/4 на проспекте Красного Знамени. Очередной инцидент случился в заброшенном роддоме на улице Пушкинской. 

 
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