"Лучу" готовы заплатить деньги, но боссы клуба пропали без вести

Переход воспитанника приморского футбола Алексея Грицаенко из «Луча» в команду Премьер-лиги на грани срыва. Представители клуба «Амкар» (Пермь) возмущены поведением дальневосточных партнёров. Газета «Спорт-Экспресс» рассказала накануне о предсезонном курьёзе.

Руководители команды российской футбольной Премьер-лиги «Амкар» выразили недоумение по поводу так и не завершившейся сделки с «Лучом» из Владивостока. Перспективный приморский защитник Алексей Грицаенко, на которого также положил глаз столичный «Спартак», успешно прошёл сборы в составе пермяков. Более того, клуб Премьер-лиги готов оперативно оформить трансфер и перечислить крупную сумму на счёт «Луча».

«Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти, – рассказал изданию Денис Маслов, исполнительный директор "Амкара". – Но сложилась странная ситуация: мы не можем найти руководство клуба из Владивостока. Направили в "Луч" официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер».

По словам Маслова, официальное письмо ушло в Приморье две недели назад, но боссы «жёлто-синих» на него так и не отреагировали: «Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем».

Накануне лучовцы покинули Турцию, где успешно провели 3 спарринга (2 победы, 1 ничья). По информации пермяков, Алексей Грицаенко остался в Белеке в ожидании дальнейших новостей.

Практически ежедневно появляется информация о всё новых долгах приморского клуба. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», краевой Арбитражный суд весной примет окончательное решение по банкротству «Луча».