Во Владивостоке "встали" Русская и Некрасовская улицы

Жители Владивостока попали в крупную пробку на Некрасовской улице. Кроме этого, больше двух часов автомобилисты простояли на Русской, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня утром, 13 февраля, загруженность дорог Владивостока составила 5 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее напряжённой магистралью стал проспект 100-летия Владивостока в центр, который получил 8 баллов. Пробку зафиксировали и на обратном пути из центра – этот участок получил 5 баллов, что на 2 выше обычного. По 6 баллов сервис оценил движение на Светланской улице в центр и на проспекте Красного Знамени к остановке «Дальпресс».

Самая длинная пробка образовалась утром от гоголевской развязки до парка Победы. В течение полутора часов автомобилисты двигались на этом участке длиной в 4,4 километра. Дольше всего – два с половиной часа стояли машины на Русской, от улицы Кирова до кольца Багратиона. 2 часа не могли разъехаться и автомобили на проспекте 100-летия Владивостока от фабрики «Заря» до станции Моргородок. Ещё одна крупная пробка образовалась от Луговой площади до Дальзавода. Там машины двигались почти полтора часа. Больше часа заняла у автомобилистов и дорога от улицы Адмирала Горшкова до путепровода на Второй Речке.