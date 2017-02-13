Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей

Суд во Владивостоке заключил под стражу заместителя главы управления МВД по Приморскому краю. Илья Шамратов, по данным Следственного комитета, заставил подчинённых отдать ему годовые премии на четыре миллиона рублей. Об этом сегодня сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В минувший четверг, как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», задержали главного полицейского следователя Приморья. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как говорится в версии следствия, в конце 2016 года полковник Илья Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Однако оказалось, что сделал он это в собственных интересах. Вскоре замглавы краевого МВД потребовал от коллег отдать ему все подъёмные. В общей сложности Шамратов получил на руки около 4 миллионов рублей.

Впервые фамилия Шамратова в связи с делом о премиях «засветилась» в конце января 2016-го, когда силовики провели обыски на рабочем месте высокопоставленного полицейского.

По данным РИА «Новости», суд заключил Шамратова под стражу на ближайшие 2 месяца.