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Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"

Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"
Команда из Владивостока показала волевой волейбол
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

«Приморочка» в двух подряд встречах домашней серии одолела конкурентов по турнирной таблице – курский «ЮЗГУ-Политех». Команда из Владивостока по-прежнему занимает 2-е место в высшей лиге «А» чемпионата России по женскому волейболу.

В первой домашней игре приморочки расправились с гостьями из Курска со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22), хотя на протяжении всей встречи подавляющего преимущества не имели.

«Мы готовились к этой игре серьёзно, ведь она не за 3 очка, а за все 6. Девочки чувствовали ответственность, но и волнение ощущалось», – резюмировал после первого поединка наставник «жёлто-чёрных» Александр Стоценко.

Накануне «Приморочка» обыграла курских студенток и во втором матче серии. Как и днём раньше, финальная сирена зафиксировала счёт 3:0 (26:24, 28:26, 25:20). Приморские девушки продемонстрировали волю к победе. Проигрывая по ходу первых двух партий, они, по выражению наставника, затем «на зубах» спасали матч.

«Во второй игре психологически было сложнее, соперницы настроились на борьбу, им уже было нечего терять. Но мы собрались и показали свою игру. «Политех» –  хорошая команда, мы не смогли справиться с атакой их диагонального Жанны Каськовой. Но в итоге собрались и постарались сыграть без своих ошибок», – поделилась впечатлениями доигровщик «Приморочки» Марина Бондарева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», леопардесса Leo 73F стала талисманом волейбольного клуба «Приморочка». Руководители нацпарка «Земля леопарда» предложили поклонникам команды и всем желающим выбрать имя живому символу «жёлто-чёрных».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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