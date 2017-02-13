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Владивостокцев бесплатно подготовят к "Тотальному диктанту"

Владивостокцев бесплатно подготовят к "Тотальному диктанту"
Занятия будут проходить 2 раза в неделю
6 минут назад
Наука и образование | Приморский край
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Фото: Dvfu.ru

Для жителей Владивостока запускают бесплатные курсы в рамках подготовки к «Тотальному диктанту». Желающие смогут повышать свою грамотность по пятницам и субботам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке начинаются бесплатные курсы по русскому языку в рамках акции «Тотальный диктант». На них молодёжь и взрослые люди смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации. Участников будут консультировать филологи.

Слушатели подготовительных курсов, кроме изучения правил, будут писать мини-диктанты и разбирать встречающиеся в них грамматические, лексические трудности. В программу также включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста «Тотального диктанта - 2017».

«Подготовительные курсы «Тотального диктанта» – это уникальная современная интерактивная образовательная программа, подготовленная лучшими российскими специалистами в области русского языка. Программа подходит абсолютно для всех, каждый, кто хочет улучшить свои навыки владения русским языком, может сделать это абсолютно бесплатно, под руководством лучших преподавателей Владивостока и с максимальной эффективностью», - рассказал координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Подготовка организована сразу на двух площадках – во ВГУЭС и Дальневосточном федеральном университете. Занятия в ДВФУ начнутся 18 февраля и будут проходить каждую субботу в кампусе на острове Русском, корпус D, аудитория D346 с 13:30 до 15:00.

ВГУЭС начнёт проводить подготовительные курсы 3 марта и потом каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457.

Вход в университеты для слушателей будет осуществляться без предварительной записи, однако при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивосток напишет «Тотальный диктант» уже в апреле. Всероссийская акция назначена на 8-е число. Во Владивостоке акцию предположительно посетит около 2 тысяч человек. О площадках проведения мероприятия объявят отдельно.

 
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