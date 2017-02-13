"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России

Сегодня стартует заключительная выездная серия игр приморской команды «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первом матче «морякам» предстоит сразиться с ярославским «Локомотивом».

Трёхматчевая серия начнётся со сражения против трёхкратного чемпиона России, клуба «Локомотив» в Ярославле. Команды выйдут на лёд в 19:00 по московскому времени, когда во Владивостоке будет уже 2 часа ночи.

Всего в истории КХЛ сегодняшние соперники встречались 7 раз. Пять матчей закончились сухой победой одной из команд. Интересно, что три встречи в Ярославле неизменно завершались сухарем – дважды побеждали хозяева, один раз дальневосточники. Четыре раза фиксировался счет 3:0 – по две победы у «локо» и «моряков». Еще один раз ярославцы выиграли 4:0. Две встречи, в которых отличились обе команды, завершились штрафными бросками.

В общей сложности на счету приморской команды 3 победы – одна по буллитам и две в основное время. «Локомотив» радовался виктории четырежды, в одном случае после серии штрафных бросков.

Сейчас «Адмирал» держится за седьмую строчку турнирной таблице на востоке. В активе подопечных Александра Андриевского значится 82 очка. При этом у ближайших соперников приморцев – «Куньлунь РС» и «Салавата Юлаева» – по 83 и также 82 балла соответственно. Это позволяет им занимать 6 и 8 строчку в турнирке.

До конца регулярного чемпиона «сине-белым» осталось провести всего 3 матча. После игры в Ярославле команда отправится в Москву на встречу с местным «Динамо». Завершит сезон «Адмирал» игрой с «Витязем» в Подольске.



