Приморье накроют февральские оттепели

В середине новой недели в Приморский край придут оттепели – столбик термометра в некоторых районах поднимется до +7 градусов. В первой половине семидневки сохранится морозная погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня, 13 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. При умеренном северо-западном ветре температура воздуха будет варьироваться от -8 до +3 градусов.

В целом на предстоящей неделе погода в континентальных районах Дальневосточного региона будет переменчивой. В первой половине недели сибирский антициклон сможет прочно удерживать свои позиции, блокируя движение континентальных циклонов с запада. Именно поэтому в регионе установится спокойная синоптическая обстановка. Осадки в это время маловероятны. Температура воздуха составит −2…+5 градусов.

К середине недели антициклон начнёт ослабевать и откроет дорогу западному циклону. Во второй половине рабочей недели по территории Приморского края начнут перемещаться фронтальные разделы, местами пройдут небольшие и умеренные осадки. При этом средняя температура воздуха повысится на 3–5 градусов. Фон ночных температур будет отрицательным, а днём возможны оттепели — на юге до +2…+7 градусов, на остальной территории – от 0 до −6 градусов.