Сегодня в аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов

Изменения есть и на табло автовокзала

В международном аэропорту Владивосток и на городском автовокзале есть небольшие сдвиги в расписании. Несколько автобусных маршрутов пришлось вовсе отменить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 13 февраля, в международный аэропорт Владивосток с задержкой прибывают несколько рейсов из Москвы. Позже на полчаса в Приморье приземлится рейс из Внуково FV-6481/SU-6481 авиакомпаний «Россия и «Аэрофлот». Согласно табло, прибытие перенесено с 10:30 на 11:00.

Ещё один самолёт с небольшим опозданием приземлится во Владивостоке уже после обеда. Пассажиры из Шереметьево, прибывающие рейсом SU-1702 компании «Аэрофлот», также задержатся на полчаса. Они прибудут в воздушный порт Приморья в 12:50.

Все остальные рейсы, в том числе по Приморскому краю, выполняются по расписанию.

Помимо владивостокского аэропорта небольшие изменения в графике есть и на табло городского автовокзала. Так, сегодня отменёны автобусные маршруты Владивосток – Новопокровка в 11:45 и Владивосток – Дальнереченск в 14:45.