В Приморье микроавтобус с семейной парой врезался в грузовик

В Приморье сегодня произошло сразу несколько жёстких ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». В них пострадали несколько человек.

Двумя крупными авариями отметился сегодня Приморский край. Одна из них произошла в Шкотовском районе, по дороге на базу отдыха «Штыковские пруды». Как информирует автомобильное сообщество dps_artem, столкнулись три автомобиля. Микроавтобус по неизвестной причине на полном ходу вылетел на встречную полосу, где угодил под фуру. От удара «микрик» отлетел и повредил внедорожник Land Cruiser Prado.

По словам очевидцев происшествия, в микроавтобусе ехала семейная пара. Супругов зажало в машине, и доставать пострадавших из салона пришлось спасателям. Женщину прямо на дороге откачали врачи скорой помощи. По предварительной информации, все участники ДТП выжили, однако пребывают в тяжёлом состоянии. Их увезли в реанимацию. Водитель грузовика в результате столкновения лишился глаза. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.





Ещё одна авария с тяжёлыми последствиями произошла в райцентре Хороль. Там в дерево на полном ходу врезалась легковая Toyota Windom. Как сообщает dps_control, инцидент произошёл на улице Авиагородок.





Удар пришёлся на сторону пассажирки – молодой девушки. Она получила тяжёлые травмы, как и водитель. Прибывшие на место аварии медики увезли обоих в реанимацию. Предположительно, оба пострадавших были пьяны. Именно алкоголь, скорее всего, и стал причиной столкновения. Сейчас все детали происшествия устанавливает полиция.

Надо сказать, что этим двоим ещё повезло – зачастую подобные аварии заканчиваются летальным исходом. Именно алкоголь является причиной многих смертельных аварий в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о трагическом инциденте в Партизанске. Год назад там произошла серьёзная авария с участием двух авто. В результате столкновения машин погиб один из пассажиров. Виновник аварии был пьян.