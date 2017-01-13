Выходные во Владивостоке: хоккей, колядки и старый Новый год

Первые выходные дни после рабочих будней жители и гости Владивостока проведут спортивно и празднично. В субботу и воскресенье в городе пройдёт множество мероприятий, посвящённых старому Новому году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра в 10 утра на набережной Цесаревича начнётся очередная прогулка с врачом. Бесплатное мероприятие традиционно проходит по субботам. Со всеми желающими гуляют специалисты владивостокского клинико-диагностического центра. Эксперты проведут зарядку, мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также ответят на вопросы участников акции.

Также в субботу во Владивостоке стартуют игры второго группового этапа турнира по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва. Игры пройдут 14 и 15 января: за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».

В 11:00 на «Комете» начнётся чемпионат города Владивостока по сноуборду. В слалом-гиганте посоревнуются взрослые и дети. Но главным спортивным событием субботы станет второй в 2017 году домашний хоккейный матч «Адмирала». В 17:00 приморская команда выйдет на лёд родной «Фетисов-Арены», чтобы сразиться с финским «Йокеритом».

В это же время в Приморской государственной картинной галерее начнётся концертная программа «Старый Новый год», которая пройдёт в рамках выставки «Городской романс». Перед собравшимися выступят артисты филармонии и представители приморской сцены Мариинки.

Через полтора часа, в 18:30, состоится праздничная концертная программа в самой филармонии. Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова представит программу «Метель».

В полдень в воскресенье, 15 января, в краевой филармонии начнётся детская музыкальная программа «Делу – время, потехе – час». Артисты представят юным зрителям спектакль про ленивицу Дуняшу и рукодельницу Настеньку по мотивам русских народных сказок.

В 13:00 в «Феско-Холле» состоится традиционная ёлка митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина «Удивительные рождественские истории». Участниками праздника станут дети, в том числе воспитанники детских домов Приморского края. Организаторы приготовили для участников театрализованное представление, мастер-классы, творческие мастерские, игры и подарки.

Ещё через час, в 14:00, во Дворце культуры железнодорожников запланирована «Святочная вечёрка». В программе - колядки, народные танцы и игры, рождественская ярмарка.