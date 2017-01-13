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Приморцам, отобранным для фестиваля в Сочи, оплатят все расходы

Приморцам, отобранным для фестиваля в Сочи, оплатят все расходы
Заявки на участие подали уже более 100 человек
10 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Приморцы активно подают заявки на участие и волонтёрство во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи. Более 100 юношей и девушек уже заявили о своей готовности отправиться на масштабный молодёжный праздник.

Координирует и направляет поток желающих молодежная общественная организация «Волонтёр Приморья». Её члены сообщили, что все желающие в возрасте от 18 до 35 лет могут регистрироваться на сайте www.russia2017.com. Отбор будет проводить специальный региональный комитет. В первую очередь претендовать на участие в фестивале могут лидеры молодежных организаций и политических партий  НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык.

В итоге в приморскую делегацию попадут 140 человек – 50 участников и 90 волонтёров. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, все расходы по их транспортировке, проживанию и питанию покроют краевой и федеральный бюджеты.

Заявочная кампания для будущих волонтёров фестиваля продлится до 28 февраля. После того, как все электронные анкеты будут обработаны, начнутся собеседования с претендентами. У фестиваля четыре официальных языка – русский, английский, испанский, французский, и знание хотя бы одного из них будет преимуществом для кандидата.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодежи со всего мира. Из них половина – россияне.

 
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