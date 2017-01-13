Соль и сахар на складах Госпродагентства Приморья стоят дешевле

Госпродагентство Приморья сообщило о снижении цен на социально значимые продукты питания. Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о том, что на складах Госпродагентства можно покупать популярные продукты недорого – и не обязательно оптом, а в розницу. У Госпродагентства есть сайт, где указаны адреса и телефоны всех приморских складов, а также выложен актуальный прайс-лист.

Как сообщили специалисты краевого департамента лицензирования и торговли, на складе во Владивостоке по адресу: улица Заречная, 5 приморцы могут купить сахар по 50 рублей за кило, соль по 15 рублей. Килограмм риса стоит здесь 48 рублей, гречка – 63, горох – 30, пшено – 26, овсянка – 28, макароны - 33 рубля, литр соевого масла - 75 рублей.

На складах можно найти и недорогие консервы – рыбные и мясные. Полукилограммовая банка сардины иваси специального посола продаётся по 130 рублей. Консервированную сайру, горбушу и печень трески можно приобрести за 50 рублей. Печень минтая продаётся по 48 рублей за банку, тушёная говядина стоит 70 рублей.

Также по социальным ценам со складов продают муку, овощи, мороженую горбушу. Всё это стоит дешевле, чем в любом магазине. Склады Госпродагентства открыты во Владивостоке, Дальнереченске, в сёлах Михайловке, Раздольном и посёлке Кировском. Губернатор края поручил со временем открыть торговые точки, где приморцы смогут купить продукты по ценам значительно ниже розничных, во всех крупных населённых пунктах.