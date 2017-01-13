Дети из артёмовского интерната стали болельщиками команды "Адмирал"

Региональное отделение партии «Единой России» организовало 12 января для воспитанников коррекционной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Артёма поездку в концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена».

В этот день на льду спортивного сооружения проходил матч между командой хоккейного клуба «Адмирал» и рижским «Динамо». В перерыве после первого периода дети получили сладкие подарки от лидера единороссов в Приморье Валентина Шуматова, сфотографировались с Пиратычем и после окончания матча сделали групповое фото на память с хоккеистами приморской команды – вратарём Никитой Серебряковым, нападающим Ильёй Ивановым и защитником Андреем Коневым. Для детей этот матч стал первым, который они наблюдали вживую на искусственном льду.





«Вопросы охраны детства всегда будут в приоритете у партии «Единая Россия», – объяснил Валентин Шуматов цель акции, организованной для детей с ограниченными возможностями здоровья. – В своей заботе о подрастающем поколении мы должны учитывать все составляющие в воспитании детей: их здоровье, образование, досуг, нравственные ориентиры, а также грамотно встроить в общество тех из них, кто лишён родительского внимания и имеет ограниченные возможности здоровья».

В Приморье «Единая Россия» реализует партийный проект «России важен каждый ребёнок». В его рамках партийцы проводят мероприятия, направленные на формирование системы защиты прав и законных интересов детей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, страдающих редкими и иными тяжелыми заболеваниями. Например, в декабре единороссы организовали новогодний утренник для пациентов детской психиатрической клиники и устроили поездку для воспитанников коррекционной школы-интерната посёлка Шкотово на хоккейный матч во Владивосток.



