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Во Владивостоке продают необычные авто

Во Владивостоке продают необычные авто
Две машины из краевого центра попали в список самых интересных в России
полчаса назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: vladivostok.drom.ru

Владивосток удивил россиян британским ретрокаром и одноместной Toyota, сообщает РИА «Восток-Медиа». Одна из машин, по словам продавца, - «с ржавым днищем, но сильной индивидуальностью».

Специалисты автомобильного портала Drom.ru выбрали 20 самых необычных автомобилей в стране. В их число вошли две машины, продающиеся в столице Приморья.

Один из них - автомобиль уже несуществующей британской марки Austin Allegro 1978 года стоимостью 250 000 рублей. Последние 15 лет он стоит в гараже без движения. Машина дожила до сегодняшних дней в относительно целом виде, однако на ходу она сейчас или нет, владелец не уточняет. Примечательно, что в 2008 году британцы признали эту модель «самым плохим автомобилем за всю историю индустрии» за плохое качество сборки и склонность к коррозии. 

«Когда машина стала просто «старой», на ней перестали ездить, не добивали. Поэтому сохранность хорошая. Не гнилая, салон целый, комплектна. Есть мелкие косяки, которые надо исправить, как и на любой машине. Днище ржавое, надо обрабатывать, но гнилых дырок нет. Отличный ретроавтомобиль для коллекции, выставок, шоу и просто покатушек. Придаст вам сильную индивидуальность, тем более в нашем городе, это не какой-нибудь попсовый «Марк 2» или «Лаурель», которых полно ездит», - уверенно рекламирует товар его владелец.

Другой необычный автомобиль из Владивостока — электрокар Toyota Coms 2013 года стоимостью 235 000 рублей. Компактная машина длиной всего 2,3 метра рассчитана на одного пассажира. Авто способно проехать на одном заряде 50 километров и развить максимальную скорость 60 километров в час. 


 
 
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