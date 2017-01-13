МЧС сообщило о землетрясении у берегов Приморья

В сводку ночных происшествий попало землетрясение в акватории Японского моря на глубине 490 километров. Эпицентр находился в 98 километрах южнее Находки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Ведомство приводит данные Геофизической службы РАН о том, что сейсмособытие случилось в 20:04 по московскому времени. В Приморье было уже 3 часа ночи 13 января, причём жители Находки и других населённых пунктов края не почувствовали этого землетрясения магнитудой 5.2.

Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет. Специалисты подчёркивают, что землетрясение произошло не в самом Приморском крае, а на прилегающей к нему территории.

Что касается именно местных происшествий, то, по данным краевой администрации, за прошедшие сутки на дорогах зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированы 6 человек. В населённых пунктах произошло 11 пожаров, в тушении которых участвовали более 100 человек.