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Священники Владивостока проводят конкурс на лучший вертеп

Священники Владивостока проводят конкурс на лучший вертеп
Авторы самых интересных работ получат призы от митрополита
20 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vladivostok-eparhia.ru

Владивостокская епархия Русской православной церкви проводит в приморской столице конкурс рождественских вертепов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморской государственной картинной галерее в эти дни проходит выставка-конкурс рождественских вертепов. Речь в данном случае идёт не о злачных местах, а о композициях из объёмных фигурок, посвящённых Рождеству. По информации пресс-службы Владивостокской епархии, все работы выполнили дети и подростки – максимальный возраст участников составляет 17 лет. Ребята делали свои фигурки из самых разных материалов - картона, бумаги, пластилина, ниток, фольги, пряников.


 

 

Открылась выставка 10 января. Её открыл настоятель Порт-Артурского храма священник Владимир Винокуров, который руководит молодёжным отделом епархии.


 

На открытии мероприятия было много детей. Они читали стихи, пели рождественские песни, отгадывали рождественские загадки. Активное участие в творческой программе принимали детские творческие коллективы из различных воскресных школ Владивостока.


 

При этом у мероприятия есть и конкурсная часть. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Сергей Карабанов, 15 января представители епархии выберут лучший вертеп. «В день закрытия выставки, 15-го числа, мы подведём итоги конкурса. Это произойдёт на ёлке в «Феско-холле». Авторов лучших поделок наградят», - рассказал он. Номинаций будет несколько: для детей от 5 до 7 лет, от 8 до 11, для детей от 12 до 16 лет, а также для семейных и школьных работ.


 

 
 
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